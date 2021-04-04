بالصور الرابطة الإسلامية تفتتح ورشة عمل حول التوعية الأمنية في محافظة غزة

افتتحت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ورشة عمل حول التوعية الأمنية ضمن حملة "أمنك بهمنا" ، بالتعاون مع مديرية تعليم شرق غزة وهيئة التوجيه السياسي.

تستهدف الحملة طلبة المرحلة الثانوية في جميع مدارس المديرية، والتي تهدف إلى تزويد المعلمين والطلبة بالمعلومات والنصائح اللازمة لمواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية المختلفة وتعزيز الشعور بالمسؤولية والحرص تجاه المجتمع بالإضافة إلى تنمية الحس الوطني و تعزيز الثوابت الوطنية في نفوس الطلبة.

وحضر الورشة بمركز التدريب شرق غزة الأستاذ مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة، والأستاذ وسام خليفة رئيس قسم الأنشطة التربوية بالمديرية والرائد محمد السباح مسؤول ملف الطلاب بالتوجيه السياسي والأستاذ سعيد العرقان مسؤول الرابطة الأسلامية بغزة.

ورحب أ. نور الدين بالجميع مثمناً جهود جميع القائمين على هذه الحملة وخاصة الرابطة الإسلامية، مؤكداً على أهمية هذه اللقاءات لتوعية الطلبة من مخاطر الانترنت و الابتزاز الالكتروني ونشر التوعية في مجال أمن المعلومات و زيادة الوعي الأمني والسياسي لدى الطلبة و تعزيز السلوك الايجابي بين أوساط الطلبة لإعداد جيل طلابي واعٍ ومحصن أمنياً.

وثمن الأستاذ سعيد العرقان دور مديرية تعليم شرق غزة الذي تقوم به في ظل الظروف القاهرة التي يمر بها القطاع من حصار وكورونا، مؤكداً على دور الرابطة الإسلامية في الوقوف بجانب الطالب الفلسطيني ومؤسسات التعليم.

وأشار العرقان إلى أن الورشة تمحورت حول "مخاطر الانترنت، الابتزاز الالكتروني، تعزيز الثوابت الوطنية، فن التواصل مع الأخرين".













