أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 4-4-2021

اسعار الذهب في مصر

نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم اسعار الذهب، لما لها من اهمية كبيرة للكثير من المتابعين والمهتمين، وقد شهدت محركات البحث زيادة في البحث عن اسعار الذهب في العديد من الدول.

وفي هذا المقال سنقدم لكم اسعار الذهب في مصر اليوم الاحد 4-4-2021 بمختلف عياراتها كما جاءت من السوق المصرية.

أسعار الذهب في مصر

وقد سجل سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 4 أبريل 2021 استقرارا ملحوظا لليوم الثاني على التوالي، وجاء استقرار سعر الذهب في مصر اليوم، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب في البورصات العالمية، وكذلك في السوق المصري.

أسعار الذهب في مصر

الذهب في مصر

سجل سعر الذهب من عيار 21 ... 757 جنيها للجرام

فيما سجل الذهب عيار18... 649 جنيها للجرام

وسجل الذهب عيار 24 سعر 865.75 جنيه

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6320 جنيها.

سجلت الأونصة الذهب 1730 دولار

أسعار الذهب في مصر

وقد اغلق الذهب هذا الأسبوع على ارتفاع ملحوظ حوالي 15 دولار في الساعات الأخيرة قبل إغلاق السوق، وهو مستوى قريب من المستوى الذى ظل الذهب عليه في الأسبوع الثالث من مارس 2021.

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