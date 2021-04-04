أسيران يدخلان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

دخل أسيران اليوم الأحد، عامين جديدين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهما الاسير احمد الشناوي والاسير انور عليان.

بدوره قال نادي الأسير :"إن الأسير أحمد يوسف شناوي (55 عاما) من نابلس، دخل عامه الـ 16 في سجون الاحتلال، حيث اعتقل عام 2006، وحكم عليه بالسجن المؤبد 3 مرات و30 عاما.

وأشار النادي أن الأسير شناوي تعرض لتحقيق قاس بعد اعتقاله، مشيرا إلى أنه أب لخمسة أبناء وبنات.

وأضاف :"أنه في الاطار دخل الأسير أنور عمر عليان (45 عاما) من طولكرم، عامه الـ19 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2003.

ولفت النادي إلى تعرض الأسير عليان لتحقيق قاسٍ بعد اعتقاله، وأصدر الاحتلال بحقه حكما بالسجن لمدة 23 عاما، وهو متزوج وأب لطفلين رزق بهما عبر النطف المحررة، ويقبع حاليا في سجن النقب الصحراوي.