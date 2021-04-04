الأردن تكشف تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة

كشف نائب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد 4-4-2021 تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة في المملكة الأردنية مؤكدًا أن الاجهزة الأمنية رصدت اتصالات مشبوهة بين الأمير حمزة وأخرين مع جهات خارجية.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد: "إن التحقيقات تجري منذ فترة والسلطات تحركت بعد أن انتقل المشتبه بهم من التخطيط إلى تحديد وقت التحرك، مؤكدًا أن الأجهزة الامنية رصدت أمس تواصل شخص له ارتباطات خارجية مع زوجة الأمير حمزة لكي تنقلهم طائرة إلى خارج الأردن.

وأضاف الصفدي: "فور وصول المعلومات الرسمية حول تحديد وقت تحرك الجهات المشبوهة لزعزعة استقرار المملكة الأردنية تدخلت الأجهزة الأمنية وحاصرت كل التحركات واتخذت الاجراءات اللازمة لحماية الأردن".

وأكد الصفدي أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم أمس بين 14 و16 شخصا، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات القانونية لحماية المملكة.

وتابع قوله: "هناك تحقيقات مكثفة استمرت على مدى فترة طويلة والأجهزة الأمنية أوصت باتخاذ إجراءات أمس، وهناك جهود لاحتواء الموقف داخل الأسرة الهاشمية لكن لا أحد فوق القانون".

ولفت الصفدي إلى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة التقى بالأمير حمزة وطلب منه التوقف عن التحركات التي تستهدف أمن البلاد، إلا أن الأمير حمزة رفض الاستجابة لطلب وقف التحركات التي تستهدف أمن البلاد وتعامل معه بسلبية.

وشدد على أن التحقيقات الأولية أفادت أن الأمير حمزة كان على تنسيق مستمر مع باسم عوض الله بشأن خطواته.