من هو الشريف حسن بن زيد الذي اعتقل بسبب الانقلاب في الاردن؟

من هو الشريف حسين بن زيد؟

يحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم المعلومات عن العديد من الشخصيات المشهورة والمؤثرة في المنطقة، وفي هذه المقالة سنتحدث عن الشريف حسين بن زيد الذي اعتقلته السلطات الاردنية لاسباب امنية.

يمنح لقب شريف لأخوال الملوك الأردنيين من العائلة الهاشمية في الأردن، مؤخرا، اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية الشريف الشريف حسن بن زيد ومعه رئيس الديوان الملكي الأسبق ومبعوث جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز ، قبل ان يعزل الملك عبدالله الثاني عوض الله قبل نحو عامين

من هو الشريف حسين بن زيد؟

اذن من هو الشريف حسن بن زيد ال ناصر، بحسب معلومات خاصة يعرف الشريف حسن بأنه من الإشراف الهاشميين ومقيم بالسعوديه، وله استثمارات هنالك ويحمل الجواز والجنسية الأردنية والسعودي وكان لهم شان كبير في السعودية في زمن بعيد، وكان له شأن كبير في السعودية أيضاً.

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