فيديو هدف كوميدي كاد أن يدخل شباك ريال مدريد



انتشرت العديد من مقاطع الفيديو لهدف كوميدي كاد أن يدخل في مرمى شباك ريال مدريد الاسباني أمس خلال مباراة الفريق ضد ايبار.

وكاد أن يتسبب الحارس تيبو كورتوا في استقبال شباكه "هدفا كوميديا"، حينما كانت النتيجة تشير لتقدم الريال بهدف دون رد.

حيث أعاد أحد مدافعي "الميرينغي" الكرة إلى حارس مرماه لامتصاص ضغط لاعبي إيبار الذين كانوا يضغطون على مرمى الفريق الملكي لاقتناص هدف التعادل.

لكن كورتوا لم يحسن التعامل مع الكرة لان أرضية الملعب مبللة والعاصفة القوية زادت من سرعة الكرة لتتجاوز الحارس.

ونجح كورتوا في أخر لحظة من انقاذ الموقف قبل تجاوز الكرة خط المرمى حيث تزحلق ليمنعها من دخولها المرمى ولتذهب إلى خارج الملعب.

وانتهت المباراة بفوز الريال بهدفين دون رد.