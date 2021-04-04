جماعة "انصار الله" تحذر ايران من تكرار خطأ الاتفاق النووي السابق

حذر القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية محمد علي الحوثي، إيران من التوصل إلى أي اتفاق بشأن برنامجها النووي لعدم تكرار الاخطاء السابقة.

وقال الحوثي: "إذا قبلت إيران بالتوقف عن التخصيب قبل تنفيذ الاتفاق فهي تكرر خطأ الاتفاق السابق الذي لم ينفذ مع وجود الضمانات، لافتاً انه سيتم ربط التفاوض بالبرنامج الصاروخي الايراني لاحقا".

وأضاف الحوثي: "أصل أي اتفاق هو التنفيذ العملي، وليس الحوار والتوقيع فقط كما تفعل الولايات وحلفاؤها باتفاقاتهم واتفاق "ستوكهولم" الذي رفضوا تنفيذه شاهد".

​وكانت صادقت إيران في ديسمبر الماضي على قانون "الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات" الذي أقره البرلمان، وألزم السلطات بالبدء في إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة تزيد عن 20 في المئة، واستخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قوة تتجاوز بنود الاتفاق النووي.

جدير ذكره انه انسحبت امريكا من الاتفاق النووي في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بينما أكد الرئيس الحالي جو بايدن أنه لن يعود إلى الاتفاق إلا إذا امتثلت ايران لبنوده، وهو ما ترفضه إيران وتطالب واشنطن بالعودة أولا، بدون شروط مسبقة أو إدخال أطراف جديدة في هذا الاتفاق.