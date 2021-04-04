انخفاض الاصابات النشطة بكورونا في الاردن إلى 85 ألفاً و253 اصابة

اصابات كورونا بالاردن

افادت بيانات احصائية بشأن وباء كورونا بالاردن، انخفاض عدد اصابات كورونا النشطة إلى 85 ألفاً و253 حالة حتى صباح اليوم الأحد.

وكان توفي 7130 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 91 حالة وفاة السبت.

اصابات كورونا في الاردن

ويبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 626 ألفاً و875 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع المملكة الاردنية في المرتبة 34 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 534 ألفاً و492 حالة.

اصابات ووفيات كورونا عالمياً

أما عالميا بلغ اجمالي الاصابات حول العالم 131 مليونا و381 الفا و780 حالة، شفي منها 105 ملايين و753 ألفا و963 حالة.

بينما بلغ اجمالي الوفيات في العالم حتى صباح اليوم الاحد، 2 مليون و859 الفا و571 شخصا.

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