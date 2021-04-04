اول تعليق من الملكة نور والدة الامير حمزة ماذا طلبت من الملك؟

علقت أرملة عاهل الأردن الراحل الملك حسين الملكة نور والدة الأمير حمزة اليوم الأحد 4-4-2021 على حادثة فرض الاقامة الجبرية وما جرى من اتهامات حول محاولة انقلاب فاشلة في المملكة يوم أمس.

وأعربت الملكة نور عبر تغريدة لها على منصة تويتر اليوم الاحد، عن أملها من أن تسود الحقيقة والعدالة لكل "الضحايا الأبرياء لهذا البهتان الآثم".

وكتبت "أتوجه بالدعاء من أجل أن تسود الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا البهتان الآثم".

وكانت الكثير من وسائل الإعلام تحدثت أن السلطات الأردنية اعتقلت الأمير حمزة بن حسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبدالله الثاني، و20 آخرين بتهمة "تهديد استقرار البلاد".