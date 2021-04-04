ارتفاع عدد وفيات كورونا من الاطباء في الاردن الى 46

في الايام الاخيرة زادت اعداد وفيات كورونا من الاطباء في الاردن، وذلك بسبب زيادة انتشار وباء كورونا في المملكة الاردنية الهاشمية.

وفيات كورونا من الاطباء بالأردن

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على نشر تفاصيل انتشار وباء كورونا في المنطقة ونقدم لكم في هذا المقال ارتفاع عدد الاطباء المتوفين بكورونا في الاردن حيث وصل ل46 وفاة.

وفيات كورونا من الاطباء بالاردن

ونعت نقابة الاطباء شهيد الواجب الدكتور يوسف عبدالقادر الجوازنه، اللذي توفي متأثرا باصابته بفايروس كورنا.

وبذلك يرتفع عدد الاطباء الذين توفوا جراء اصابتهم بالفايروس منذ بدء الجائحة الى 47 طبيبا وطبيبة.

إلى هنا نصل بكم الى نهاية مقالنا عن عدد وفيات الاطباء في الاردن من وباء كورونا.

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