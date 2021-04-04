"إيران" تعلق على محاولة الانقلاب الفاشلة في الاردن

علقت الجمهورية الإسلامية "إيران" اليوم الأحد 4-4-2021 على الأحداث التي وقعت في المملكة الأردنية من محاولة انقلاب إلى اعتقالات عدة في صفوف المسؤولين والقيادة الاردنية لا سيما فرض الاقامة الجبرية على الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان نشر اليوم، على أهمية استقرار المملكة الأردنية والأمن والسلام داخل المملكة، معتبرة أن أي توتر في المنطقة يخدم مصالح "إسرائيل"

وأشار زاده إلى أن أي توتر داخلي وعدم استقرار في منطقة غرب آسيا يخدم مصلحة "إسرائيل"، مضيفا أن أي فتنة في الدول الإسلامية تحمل دوما بصمات إسرائيلية.

وشدد زاده على قوة العلاقة التي تربط طهران بالمملكة الأردنية الهاشمية داعيًا إلى حل جميع الشؤون الداخلية لدول المنطقة ضمن إطار القانون.

يُشار إلى أن المملكة الأردنية أعلنت يوم أمس عن سلسلة اعتقالات طالت رئيس الديوان الملكي الأسبق وأشخاصا آخرين إثر "متابعة أمنية حثيثة"، فيما ألقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن، يوسف أحمد الحنيطي، اللوم على ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين في ممارسة أنشطة "توظف لاستهداف أمن البلاد".

وأكد الأمير حمزة أنه وضع قيد الإقامة الجبرية، مشددا على أنه ليس طرفا في أي مؤامرة.