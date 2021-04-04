احزاب يمينية "اسرائيلية" تطالب بعدم تشكيل حكومة مدعومة من "العرب"

دعت أحزاب المعسكر اليميني صباح اليوم الأحد، قادة الأحزاب "الإسرائيلية" إلى تنحية انفعالاتهم جانبا والعمل على تشكيل حكومة وطنية غير مبنية على أحزاب معادية للصهيونية.

وبحسب القناة 7 العبرية وجهت المنظمات اليمنية رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو و"بينت" و"ساعر"، قالت فيها: "ان منظمات المعسكر الوطني تدعو جميع قادة الأحزاب الصهيونية من اليمين واليسار إلى استبعاد أي احتمال مسبق لتشكيل حكومة مدعومة خارجيًا أو داخليًا من الأحزاب التي لا تعترف بحق "إسرائيل" في الوجود كدولة الشعب اليهودي ".

وأوضحت المنظمات الموقعة للرسالة أنها ستحارب أي تحرك لتشكيل حكومة مع من زعمت انهم "مؤيدي الإرهاب"، ورفض الشراكة مع أي حزب أعضاءه من حزب "راعم" أو القائمة المشتركة.