قناة عبرية: "إسرائيل" مطمئنة على استقرار الأردن

كشفت القناة 13 العبرية ليلة أمس السبت، النقاب عن اطمئنان القيادة السياسية والعسكرية للاحتلال الإسرائيلي على النظام الحاكم في الأردن.

وأكدت القناة العبرية على لسان مراسلها للشؤون العسكرية، أور هيلار قوله، "في مؤسسة الأمن "الإسرائيلية" تنفسوا الصعداء الليلة بعد إحباط محاولة الانقلاب في الأردن".

وأوضح المراسل العسكري، قائلاً :"أطلع مسؤولون أمنيون أردنيون نظراءهم "الإسرائيليين" على محاولة الانقلاب واعتقالهم مسؤولين أردنيين كبار متورطين، وأنه لا يوجد أي ضرر لنظام الملك عبد الله".

وأضاف :"أن الأردنيون في رسائلهم لمؤسسة الأمن "الإسرائيلية" حاولوا التقليل من شأن الحادث".