هل استخدام البلاستيك في المنزل يسبب السرطان؟ إليك الرموز الآمنة والخطرة

هل استخدام البلاستيك في المنزل تسبب بمرض السرطان ؟ وما هي الأرقام الآمنة وما الخطيرة ؟ هذه تساؤلات اجبنا عنها في هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم بعدما وردت تقارير صحية تفيد بأن البلاستيك قد يسبب مرض السرطان.

وتحتوي العلب البلاستيكية، لاسيما ألعاب الأطفال على أرقام في الأسفل وعادة تكون على اسهم تمثل شكل مثلت، ومن خلالها يتم تحديد درجة الآمن والخطورة لهذه العلب، وهو ما سنتعرف عليه؟

رموز العبوات البلاستيكية :

ويتم داخل هذا المثلث تحديد نوع المادة المستخدمة في صنع هذه العبوة البلاستيكية، فمثلا 1 يـرمز إلى مادة البولي إيثيلين تريبتالات = PET PolyEthlyene Terephthalate

في حين، يرمز رقم 5 إلى مادة الـ البولي بروبيلينPP = polypropylene

إليك أنواع البلاستيك ورموزه :

أولاً: الكود التعريفي، وهي عبارة عن أرقام من 1 إلى 7 داخل مثلث التدوير وتمثل الأنواع المختلفة للبلاستيك : أولاً: الرقم (1) هو لمادة البولي إيثيلين تريبتالات PET.

وهذه المادة تستخدم في تصنيع زجاجات المياه و المشروبات الغازية و زجاجات العصائر، وتقوم هذه العبوات بامتصاص جزء من المواد المعبأة بها.

وتكون هذه العبوات قابلة لنمو البكتيريا فيها؛ لذا فيجب استخدامها لمرة واحدة فقط و بعدها نقوم بالتخلص منها و لا يُعاد تعبئتها أبدا

ثانيًا: الرقم (2) هو لمادة الـ البولي إيثيلين عالي الكثافة HDPE ، وتستخدم هذه المادة في صناعة زجاجات اللبن الموجودة بالأسواق و زجاجات الصابون السائل و الشامبوهات، ووجد في هذه الزجاجات أنها لا تنقل أي مواد كيميائية إلى المواد الغذائية المعبأة بها في درجة الحرارة العادية.

ثالثًا: الرقم(3) هو لمادة الـ بولي فينيل كلورايد PVC، وتستخدم المادة في صناعة زجاجات الزيت، كما تدخل في صناعة المواسير البلاستيكية، لذا يترتب التقليل من استخدامها لوجود مواد بها تؤثر على الهرمونات في الجسم.

وعند وجود هذه العبوات في درجة حرارة عالية يؤدي لخروج مادة كيماوية مسرطنة، ما قد يضر بصحة الانسان .





رابعًا: الرقم (4) هو لمادة الـ بولي إيثيلين منخفض الكثافة LDPE، وتستخدم هذه المادة في صناعة الأكياس البلاستيكية والأكياس البلاستيكية المطاطة التي نغلف بها المخبوزات، وهي آمنة ولا تسبب انتقال مواد كيماوية للأطعمة في درجة الحرارة العادية.

خامسًا: الرقم(5) هو لمادة الـ البولي بروبيلين PP ، وتدخل هذه المادة في صناعة أكواب الزبادي، وهي آمنة ولا تسبب انتقال مواد كيماوية للأطعمة في درجة الحرارة العادية

سادسًا: الرقم (6) هو لمادة الـ بولي ستيرين PS، ويدخل هذه المادة في صناعة الأكواب البلاستيكية و الفوم التي تستخدم لشرب القهوة و خلافه، علمًا أن هذه المادة من المحتمل أن تنقل مواد مسرطنة من البلاستيك للأطعمة و المشروبات.

سابعًا: الرقم (7) هو الأخطر على الإطلاق، حيث تعتبر هذه المادة من أخطر أنواع البلاستيك؛ لأنه يرمز لعدة مواد منها بولي كاربونات التي تحتوي على سم البيسفينولbisphenol-A (BPA ).

وتؤدي هذه المادة إلى خلل بعض الهرمونات في الجسـم و تسبب العديد من المشكلات منها :

أولاً: تسبب أمراض سرطان الثدي و الرحم بالسيدات.

ثانيًا: نقص هرمون التستيرون عند الرجال.

ثالثًا: وتعد أيضًا خطرً مدمرًا على الأطفال خاصة أنه كان يُصنع منه بعض ألعاب وأدوات الأطفال، وفي المنتجات كالنظارات وحافظات الهواتف.

وهذه العبوات يمنع إعادة تصنيع و استخدام بعض أنواع البلاستيك مثل الأنواع رقم 3 الـ بولي فينيل كلورايد PVC ، رقم 6 الـ بولي ستيرين PS ، رقم 7 بولي كاربونات.

البلاستيك الآمن :

أولاً: الثاني "2" البولي إيثيلين عالي الكثافة "HDPE ".

ثانيًا: الرابع "4" "البولي إيثيلين منخفض الكثافة " LDPE ".

ثالثًا: الخــامس "5" الـ"البولي بروبيلين" PP ".

استخدام البلاستيك بشكل آمن :

أولاً: وفي النصيحة الأولى، لا يجب استخدام زجاجات الشرب أكثر من مرة أو إعادة تعبئتها فأغلبها من النوع رقم “1” الصالح للاستخدام مرة واحدة فقط .

ثانيًا: وفي الثانية، لا تستخدم الأطباق البلاستيكية في حفظ اللحوم و أنواع الجبن لفترة طويــلة .

ثالثا: لا تقدم للأطفال أو الحوامل الأغذية في أواني من بلاستيك تجنبا لتأثيرها المحتمل عليهم .

رابعًا: عدم تناول الأطعمة أو المشروبات الساخنة بأواني بلاستيكية ؛ لأن الحــرارة تساعد على تحلل البلاستيك و تفاعل مكوناته مع الطعام أو الشراب .

خامسًا: لا تُعرض البلاستيك المُستخدم للحرارة؛ سواء بتسخين الطعام به في الميكرويف ، أو تغليف الطعام الساخن به.

سادسًاك حاول استبدال بعض الأواني البلاستيكية بأنواع أخرى كالزجاج أو غيره فهو أكثر أمانا و احرص على الاستخدام الأمثل لأنواع البلاستيك المختلفة .