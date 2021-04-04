قرارات وزارة الأوقاف بغزة حفاظاً على استمرار الصلوات في ظل انتشار كورونا

أعلنت وزارة الاوقاف بغزة اليوم الاحد 4/4/2021 ، عن جملة من القرارات حفاظاً على سلامة أهلنا في قطاع غزة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال الاوقاف ان مدة الانتظار بين الآذان والإقامة ستصبح 10 دقائق، باستثناء الفجر (20) دقيقة والمغرب (5) دقائق ، بالإضافة الى عدم الإطالة في الصلاة مع الالتزام بدعاء القنوت في الصلوات الجهرية.

وشددت الاوقاف على إغلاق دورات المياه، ويسمح بفتح المتوضآت الخارجية مع المحافظة على نظافتها وتعقيمها.

ودعت المصلين إلى تشكيل فرق تطوعية لمتابعة الالتزام في مسجدهم ، مهددةً بإغلاق أي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الوقائية.

وطالبت المواطنين الالتزام التام حتى نتمكن من إبقاء المساجد مفتوحة في شهر رمضان فالالتزام بالإجراءات الوقائية من الواجبات الشرعية