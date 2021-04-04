إعلان: موعد صرف رواتب الاسرى والمحررين في الضفة وغزة

اعلن هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الاحد، عن موعد صرف رواتب الاسرى والمحررين في الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وأفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر، بأن صرف رواتب الأسرى والمحررين سيكون غداً الاثنين، عبر مكاتب البريد في من خلال أحد الصرافين.

وأوضح أن صرف الرواتب في الضفة سيكون عبر الكشوفات، وفي غزة عبر الصراف الآلي، في حين، قال إن: "عملية الصرف للشهر القادم ستكون عبر الصراف الآلي أو الأجهزة التي يتبعون لها في الضفة الغربية".

وأشار أبو بكر، في تصريح صحفي لوسائل إعلام محلية، إلى نسبة صرف الرواتب ستكون للجميع بنسبة 100%.