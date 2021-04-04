بيان تفصيلي من الحكومة الاردنية اليوم بشأن ما جرى من اعتقالات الليلة الماضية

من المقرر تصدر الحكومة الأردنية، اليوم الأحد 4/4/2021، بياناً تفصيلياً حول ما جرى من اعتقالات في البلاد ضد شخصيات سياسية وأمنية مساء أمس السبت.

قناة "المملكة" الأردنية عن مصدر حكومي قوله إن "الجهات المعنية ستصدر بياناً توضيحياً بما جرى أمس السبت خلال ساعتين من الآن" ، مبيناً ان "الجهة المعنية بالأمر ستصدر البيان"

وصرح وزير الإعلام الأردني أن الحكومة ستصدر خلال ساعات بياناً تفصيلياً حول ما جرى من اعتقالات، فيما نفى الجيش الأردني اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، وأكد أنه طُلب منه التوقف عن تحركات توظف لاستهداف استقرار الأردن، وأنه سيتم الكشف عن نتائج التحقيقات بكل شفافية

وبدوره، أكّد الجيش الأردني مساء أمس أنّ الأمير حمزة "طُلب منه التوقّف عن تحرّكات تُوظّف لاستهداف" استقرار الأردن، بعد توقيف أشخاص عدّة بينهم رئيس سابق للديوان الملكي وشخصيّة قريبة من العائلة المالكة"

وأعلن مصدر أمني أردني مساء أمس، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنيّة، أنّه "بعد متابعة أمنيّة حثيثة، تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنيّة"، وأضاف المصدر أنّ "التحقيق في الموضوع جارٍ"

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره ، في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد ، وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون

وقال اللواء الحنيطي، إن التحقيقات مستمرة ، وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح

وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون، وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون، وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار