« أردوغان » يعلن عن إطلاق قناة تلفزيونية حكومية باللغة العربية

فلسطين اليوم-وكالات

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اليوم ان الاستعدادات جارية لإطلاق نسخة عربية من قناة تلفزيونية حكومية تركية في وقت قريب.

وقال اردوغان في تصريح لقناة "تي جي آر تي" الاخبارية ان الاستعدادات لإطلاق القناة المذكورة وصلت الى مرحلة أخيرة مشيرا الى أن القناة الجديدة ستبدأ بثها تحت رعاية هيئة الاذاعة والتلفزيون الحكومية.

وكانت تركيا قد اتخذت مؤخرا خطوات من أجل تعزيز الحقوق الثقافية والديمقراطية للأكراد من خلال اطلاق قناة "تي آر تي 6" التليفزيونية التي تبث باللغة الكردية على مدار 24 ساعة منذ مطلع العام الحالي وذلك في اطار اصلاحات تهدف للفوز بعضوية الاتحاد الأوروبي.