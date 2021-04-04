منح تعليمية لـ 25 طالب في المدرسة الصناعية الثانوية بالقدس

جددت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك"، دعمها للمنح التعليمية في المدرسة الصناعية الثانوية في القدس.

وقالت أيبك في بيان لها، اليوم الأحد4/4/2021، إن هذه المنح تستهدف 25 طالبا من الطلبة اليتامى المتفوقين ولمدة سنتين، مضيفة أنه بدأ الدعم للمدرسة عام 2017، لمساندتها في أداء رسالتها التعليمية في تطوير مهارات الطلبة في المجال المهني.

وفي السياق، تحدث رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لأيبك طارق العقاد عن أهمية تعزيز صمود المؤسسات التعليمية بشكل عام، والمقدسية بشكل خاص لما تشغله هذه المؤسسات في الحفاظ على نظام تعليمي مهني في المدينة المقدسة، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها.

من جهته، أشار رئيس اللجنة الادارية لجمعية اليتيم العربي في القدس أحمد هشام الدجاني، إلى جهود الهيئة الإدارية لجمعية اليتيم العربي ولجنتها الإدارية في القدس، لجهة تطوير المؤسسة بما يضمن تطوير التخصصات القائمة، واستحداث تخصصات جديدة يحتاج إليها سوق العمل المقدسي والفلسطيني بشكل عام.

وأشاد دجاني بمبادرة أيبك لدعم المدرسة الصناعية الفندقية، كإحدى المؤسسات التاريخية لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين بما فيها القدس.

الجدير ذكره أن المدرسة الصناعية الثانوية في القدس تأسست عام 1965 في بلدة بيت حنينا، من قبل جمعية لجنة اليتيم العربي، والتي هي ايضا إحدى الجمعيات التي قامت أيبك بدعمها العام الماضي، بالمساهمة في تغطية تكاليف الدراسة الجامعية لــ 14 طالب جامعي في الأردن، من خلال برنامج "كفالة طالب" الذي أطلقته الجمعية.

يشار إلى أن أيبك وضمن مسؤوليتها تجاه المجتمعات التي تعمل بها، تقوم منذ سنوات عدة بعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات التي تلعب دورا فاعلا في المجتمع، من أجل مساعدتها على أداء رسالتها في قطاعات التعليم والصحة .