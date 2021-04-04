داخلية غزة تعلن عن كشف الأسماء وآلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاحد، عن كشف المسافرين وآليات السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الاثنين الموافق 5 ابريل 2021.

وأوضحت الداخلية، أن السفر يوم غد سيكون للمتبقي من الحافلة السادسة من الكشف السابق + الحافلة الأولى من الكشف الجديد (2021/11).

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين غداً الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

ودعت الداخلية إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.