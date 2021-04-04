"الجهاد الإسلامي" و"القيادة العامة" في لبنان تبحثان أوضاع المخيمات الفلسطينية

التقى ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومسؤولها في لبنان أبو كفاح غازي، في مكتبه في بيروت أمس السبت بتاريخ 3/4/2021، حيث ناقش الطرفان مجمل الأوضاع الفلسطينية، وأوضاع اللاجئين في المخيمات بشكل خاص.

وأكد الطرفان على أن مناسبة يوم الأرض التي أحيا شعبنا ذكراها الخامسة والأربعين قبل أيام، تأتي لتؤكد على خيار الجماهير الفلسطينية المنتفضة ضد العدو الصهيوني الذي يستهدف الأرض الفلسطينية والإنسان الفلسطيني، وأن خيار مقاومة الاحتلال هو الخيار الأصوب والأجدى حتى دحره وتحرير كل فلسطين.

وشدّد الطرفان على ضرورة قيام وكالة "الأونروا" بدورها المنوط بها في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وضرورة التزامها بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الإطار.

وأشار الطرفان إلى ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاحها وفق برنامج وطني أساسه المقاومة، من أجل تكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتعزيز مفهوم المقاومة بمختلف أشكالها في مواجهة الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية والتهويدية، وليس عبر انتخابات سقفها اتفاق أوسلو.

ودعا الطرفان الأنظمة العربية المطبعة، والدول التي وقعت اتفاقيات مع العدو الصهيوني، أو التي تنوي القيام بذلك، إلى وقف كل أشكال التطبيع وترك حلف الأعداء، وإلى الانحياز لمصالح شعوبها، والدفاع عن المقدسات المستباحة في القدس وفلسطين، وتبني القضية المركزية للأمة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومته كيان الاحتلال حتى تحرير أرضه والعودة إلى دياره.