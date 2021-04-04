ستة أسرى يدخلون أعواما اعتقاليه جديدة في سجون الاحتلال

يدخل ستة أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية اليوم، أعواما اعتقالية جديدة في سجون الاحتلال، معظمهم محكومون بالسجن المؤبد.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الأسير أنور عمر حمدان عليان (45 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، يدخل اليوم عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/04/2003م، وهو محكوم بالسجن 23 عامًا.

ومن نابلس، يدخل الأسير حكيم مازن نياز عواد (28 عامًا)، عامه الحادي عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/04/2011م، وهو محكوم بالسجن المؤبد، لمشاركته في عملية فدائية قتل فيها 5 مستوطنين.

كما يدخل الأسير حمزة صالح أحمد الطقطوق (38 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/04/2006م، وهو محكوم بالسجن المؤبد، بتهمة المشاركة في خطف مستوطن وهو أحد أعضاء كتائب شهداء الأقصى.

وفي سياق متصل، يدخل الأسير أحمد يوسف عبد الرحمن شناوي (53 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/04/2006م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

إلى ذلك، يدخل الأسير طارق محمد أحمد اعمر (41 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، عامه 22 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/04/2000م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

يذكر أن الأسير طارق اعتقل عام 1998 والمحكوم مؤبد مدى الحياة بعد اتهامه بقتل ضابط إسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، وهو يعاني من أمراض في الكلى.

كما يدخل الأسير جهاد عبد اللطيف سعيد أبو هنية (41 عامًا)، من سكان محافظة قلقيلية، عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/04/2007م، وهو محكوم بالسجن 16 عامًا.

والأسير المريض جهاد عبد اللطيف أبو هنية هو أحد ضحايا الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة السجون بحقه والذي يعيش بين مطرقة المرض الذي يهدد حياته وسندان تجاهل الاحتلال لمعاناته والقابع حالياً في "سجن مجدو" والذي انضم إلى قائمة طويلة من أسماء المرضى في غياهب السجون.