الأوقاف بغزة تصدر اليوم بعض القرارات الهامة لتجنب اغلاق المساجد

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:23 ص
04 ابريل 2021
مساجد كورونا
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أكد د. عادل الهور المتحدث بأسم وزارة الاوقاف اليوم الاحد 4/4/2021  أنه في ظل الموجه الجديدة لفيروس كورونا ، لا تزال الوزارة تتابع مع جهات الاختصاص ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة.

وتابع لاذاعة صوت القدس وتابعتها وكالة فلسطين اليوم انه حتى اللحظة ، لم تصدر أي قرارات سوى التشديد في الاجراءات .

وكيل وزارة الأوقاف بغزة د. عبد الهادي الاغا، قال لإذاعة "صوت الأقصى": ان الوزارة ستصدر اليوم بعض القرارات الهامة لتجنب اغلاق المساجد في قطاع غزة ومن أبرزها اغلاق كافة الحمامات الخاصة بالمساجد وتقليل مدة الإنتظار بين الأذان والإقامة وعدم الاطالة في الصلوات.

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