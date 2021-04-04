الأوقاف بغزة تصدر اليوم بعض القرارات الهامة لتجنب اغلاق المساجد

أكد د. عادل الهور المتحدث بأسم وزارة الاوقاف اليوم الاحد 4/4/2021 أنه في ظل الموجه الجديدة لفيروس كورونا ، لا تزال الوزارة تتابع مع جهات الاختصاص ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة.

وتابع لاذاعة صوت القدس وتابعتها وكالة فلسطين اليوم انه حتى اللحظة ، لم تصدر أي قرارات سوى التشديد في الاجراءات .

وكيل وزارة الأوقاف بغزة د. عبد الهادي الاغا، قال لإذاعة "صوت الأقصى": ان الوزارة ستصدر اليوم بعض القرارات الهامة لتجنب اغلاق المساجد في قطاع غزة ومن أبرزها اغلاق كافة الحمامات الخاصة بالمساجد وتقليل مدة الإنتظار بين الأذان والإقامة وعدم الاطالة في الصلوات.