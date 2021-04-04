د. ابو سلمية :تعليق عمل العيادات الخارجية بمستشفى الشفاء والاصابات لم نعهدها من قبل

أعلن د. محمد ابو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي، اليوم الاحد 4/4/2021 ، ان مستشفى الشفاء قرر تعليق العمل بالعيادات الخارجية بدءً من اليوم وتأجيل العمليات الغير طارئة ، مؤكداً ان عدد المصابين بفيروس كورونا والمتواجدين في المشفى 60 مريضا بين حالة متوسطة وخطيرة وحرجة .

وقال أبو سلمية خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان عدد الاصابات التي تم تسجيلها اليوم كبير وهو 1600 مصاب وهو رقم لم نعهده من قبل منذ بداية الفيروس.

وبين ابو سلمية ان قطاع غزة يشهد حالة من التفشي المجتمعي لفيروس كورونا، كون ان هناك اعداد كبيرة وعائلات بأكملها قد اصيبت بفيروس كورونا.

وشدد ابو سلمية ان الوضع صعب ولكن المنظومة الصحية تعمل كالمعتاد وكافة الامكانيات والمعدات والاكسجين والاسرة لم تشهد أي نقص .

وبشأن التحويلات ، نفى ابو سلمية وجود أي قرار بشأن وقف التحويلات ، موضحاً ان التحويلات للحالات العاجلة وانقاذ الحياة تعمل ولم تتوقف .