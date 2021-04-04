صحة غزة : حالتا وفاة و "1628" إصابة في أعلى حصيلة منذ بداية الفيروس

صحة غزة : حالتا وفاة "1628" إصابة في أعلى حصيلة منذ بداية الفيروس
أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاحد 4/4/2021 ، عن تسجيل حالتي وفاة ، وتسجيل" 1628"
إصابة في اعلى حصيلة منذ بداية فيروس كورونا ، بعد اجراء لـ 3728 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.
وبين ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 257 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 166 حالة.
واشارت الى تعافي 272 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ، ليرفع اجمالي المتعافين 58071 حالة .
واوضحت ان اجمالي تراكمي للمصابين 70435 اصابة واجمالي الحالات النشطة 11734 حالة ، في حين بلغت اجمالي الوفيات 630 حالة وفاة
التطعيمات:
-اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة وهذه الجرعات تكفي لتطعيم 40800 شخص
-اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 24132 شخص