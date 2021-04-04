 ماذا علقت "إسرائيل" بعد فشل محاولة الانقلاب في الأردن

في التعليق الاولى لحكومة الاحتلال عقب فشل الانقلاب في الاردن ، كشفت القناة 13 العبرية الليلة الماضية النقاب عن اطمئنان القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية على النظام الحاكم في الأردن.

وقال المراسل العسكري للقناة، أور هيلار :" المؤسسة "الإسرائيلية" تنفسوا الصعداء الليلة بعد إحباط محاولة الانقلاب في الأردن".

ووفقاً للمراسل العسكري، أطلع مسؤولون أمنيون أردنيون نظراءهم الإسرائيليين على محاولة الانقلاب واعتقالهم مسؤولين أردنيين كبار متورطين، وأنه لا يوجد أي ضرر لنظام الملك عبد الله.

وأشار إلى أن الأردنيون في رسائلهم لمؤسسة الحرب الإسرائيلية حاولوا التقليل من شأن الحادث.