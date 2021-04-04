يديعوت: ولي العهد السعودي يقف خلف انقلاب الأردن

كشفت صحيفة يديعوت صباح اليوم الأحد 4/4/2021، النقاب ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأحد قادة إحدى إمارات الخليج متورطان في محاولة الانقلاب في الأردن.

وبينت الصحيفة نقلا عن المصادر الكبيرة جداً في الأردن"، أنّ السعودية وإحدى إمارات الخليج كانتا متورطتين من وراء الكواليس، في محاولة الانقلاب في الأردن.

ووفقاً ليديعوت، تقدر المصادر الأردنية أن ولي العهد السعودي وأحد قادة إحدى إمارات الخليج، على ما يبدو إمارة أبو ظبي، كانا شريكان سر في محاولة الانقلاب التي فشلت.

وأوضحت المصادر أنّ باسم عوض الله، الذي كان وزير المالية ومعروف بقربه من الملك عبد الله، تحوّل إلى حلقة الوصل بين العائلة المالكة السعوديّة وبين الأمراء في الأردن.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما لا يقل عن 25 من مقربي الأمير حمزة اعتُقلوا في الأيام الأخيرة بشبهة أنهم كانوا شركاء سر وحلقات وصل مع السعوديّة، في تخطيط محاولة الانقلاب في القصر الملكي، حيث تم وضع ولي العهد السابق الأمير حمزة بن حسين في الإقامة الجبرية واعتقال رئيس سابق للديوان الملكي ومسؤولين آخرين لأسباب أمنيّة.