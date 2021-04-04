المعتقلان باسم عوض الله وحسن بن زيد ..من هما؟

منذ اللحظات الأولى لإعلان السلطات الاردنية عن حملة اعتقالات في صفوف المسؤولين بدأت التساؤلات حول هوية الشخصيات التي تم اعتقالها ، وعلى رأسهما المسؤول الأردني السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، فمن هما ؟

الشريف حسن بن زيد من هو :

المعلومات المتوفرة عن الشريف حسن بن زيد، فإنه من الأشراف الهاشميين، وهو شقيق النقيب الشريف علي بن زيد، الذي قتل في عام 2010 في أثناء مشاركته في مهمات القوات المسلحة الأردنية في أفغانستان.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، فإن شقيقه الآخر هو عبد الله، وكان قد عمل مستشارا في مكتب الملك كمسؤول للاتصال الاستراتيجي، قبل أن ينتقل للعمل مع باسم عوض الله في السعودية، الذي عمل فيها الأخير مبعوثا.

باسم عوض الله من هو:

، بحسب وكالة "بترا"، من بين المعتقلين، وهو رئيس سابق للديوان الملكي، ويعدّ أحد المتهمين بقضايا فساد.

وعلقت بأن اعتقالهم، بالإضافة إلى آخرين، جاء بعد "متابعة أمنية حثيثة"، ولـ"أسباب أمنية"، فيما ذكرت صحف أردنية محلية أن باسم عوض الله مُتهم بشراء أراض لصالح إسرائيليين.

يشار إلى أن عوض الله كان رئيسا للديوان الملكي الأردني سابقا، ثم عينه الملك عبد الله مبعوثا إلى السعودية، قبل أن يقال في عام 2018، ليصبح بعدها مقربا من ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، وأحد القائمين على مشروع مدينة "نيوم".