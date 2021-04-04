سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 4 ابريل 2021

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم الاحد الموافق 4 ابريل 2021 ، حيث سجل سعر الدولار في سوريا في تداولات اليوم تراجعًا السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ، وفي هذه المقالة التي خصصناها لكم سنتعرف على سعر الصرف في السوق السوداء للعملات الأجنبية.

وصل سعر الدولار مقابل الليرة السورية إلى 3500 ليرة للشراء و3600 ليرة للبيع، مقابل 3625 ليرة للشراء و3725 ليرة للبيع ، وذلك في السوق السوداء .

وفي تعاملات البنوك الرسمية في سوريا استقر الدولار عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

أسعار العملات مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 4 – 4 – 2021 :

سعر اليورو والإسترليني أمام الليرة السورية :

وسجل سعر اليورو والجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الليرة السورية ، حيث جاء سعر اليورو في السوق السوداء إلى 4111 ليرة للشراء و4234 ليرة للبيع، مقابل 4262 ليرة للشراء و4385 ليرة للبيع، أمس

والجنيه الإسترليني إلى 4832 ليرة للشراء و4980 ليرة للبيع، مقابل 5001 ليرة للشراء و5150 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار مقابل الليرة السورية :

وفي السوق الموازية سجل سعر الريال السعودي في سوريا تراجعًا إلى 930 ليرة للشراء و360 ليرة للبيع، مقابل 965 ليرة للشراء و994 ليرة للبيع، امس

وكما أن سعر الدرهم الإماراتي في سوريا في السوق الموازية انخفض إلى 950 ليرة للشراء و980 ليرة للبيع، مقابل 984 ليرة للشراء و1014 ليرة للبيع، فيما تراجع سعر الدينار الكويتي إلى 11576 ليرة للشراء و11933 ليرة للبيع، مقابل 11990 ليرة للشراء و12347 ليرة للبيع.

وسجل قطاع النفط والغاز في سوريا خسائر كبرى منذ عام 2011 تقدّر بـ91.5 مليار دولار امريكي، وعلى إثر الحرب الدائرة في البلاد والمستمرة تراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى.

كما أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، منها قانون قيصر ، وكان آخرها العقوبات التي أعلنت عنها بريطانيا الاثنين وطالت ستة مسؤولين سوريين فاقم من تدهور الليرة السورية.

هذا ويعاني 12.4 مليون شخص في سوريا من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي، وعن اسعار الليرة السورية .... عرض المزيد