فوائد وأضرار زيت القرع أو بذور اليقطين

يتمتع قرع العسل أو اليقطين وزيته وبذروه بفوائد صحية عدة؛ بسبب احتواءه على قيمة غذائية تقي الجسم من الأمراض الضارة، وفي هذه المقالة سنتعرف معًا على تلك الفوائد وعن اضراره واستخدامات زيت القرع؟.

وتحتوي بذور اليقطين أو زيت البيبيتا المستخرج من بذور القرع، من ملعقة صغيرة على (14 جرام) على 120 سعر حراري، ولا يحتوي على أي كربوهيدرات أو بروتينات أو ألياف.

ولكن نفس الكمية من الزيت يحتوي على 14 جرام من الدهون غير المشبعة أهمها أوميجا 3 وأوميجا 6.

إليك فوائد زيت القرع أو قرع العسل :

الفائدة الأولى، يساعد زيت القرع على تقليل الكوليسترول الضار، لأنه يحتوي على مادة تسمى فايتوستيرول والتي تشبه الكوليسترول في تكوينها.

وقال أطباء: إنه "عندما تدخل هذه المادة في الجسم تعمل على منافسة الكوليسترول وتمنع امتصاصه وبالتالي تقل نسبة الكوليسترول الضار".

الفائدة الثانية، يدعم زيت القرع البشرة في علاج الالتهابات الناتجة عن حبوب الشباب وتهدئة البشرة المتهيجة.

كما يدعم زيت بذور اليقطين في المساعدة على التئام الجروح وزيادة إنتاج الكولاجين الطبيعي الذي يعطي البشرة مظهر حيوي ونضر.

الفائدة الثالثة، أنه يساعد على نمو الشعر ومنع تساقطه بنسبة تصل 40 بالمئة، وهو ما أكدته دراسات.

الفائدة الرابعة، أن زيت القرع يحسن صحة البروستاتا والمسالك البولية والحد من أعراض فرط نشاط المثانة، مع تناول مستخلص زيت بذور قرع العسل لمدة 12 أسبوع.

الفائدة الخامسة، أن بذر القرع يخفف من أعراض انقطاع الطمث خاصة لمن لديهن مثل الهبات الساخنة وآلام المفاصل، بجانب زيادة الكوليسترول الجيد وانخفاض ضغط الدم الانبساطي.

فيما لا تزال أبحاث تجري دراسات حول هذا الموضوع.

الفائدة الخامسة، أنه يحسين الصحة العقلية والحالة المزاجية ويخلص من الاكتئاب.





أضرار زيت القرع :

وبحسب بيانات طبية، نبهة من النساء الحوامل والام المرضعة بضرورة تجنب تناول زيت القرع والبذور، لأنه لا توجد أدلة على مدى أمانه في حالة الحمل والرضاعة.

استخدامات زيت بذور القرع :

أولاً: يتم وضعه على السلطة مع الخل والملح، وعلى الصلصات الخاصة بالمعكرونة وتتبيل الخضروات المشوية والبطاطس.

ثانيًا: يفضل عدم تسخينه أو الطهي به على درجات حرارة عالية.

ثالثًا: يمكن استخدام زيت القرع موضعيا في شكله السائل على الشعر أو البشرة.

فوائد القرع الصحية

1- غني بالمغذيات ومضادات الأكسدة: يعتبر القرع غني بمجموعة من الفيتامينات والمعادن والألياف المهمة جداً لصحة الجسم والتي بينت العديد من الدراسات ان لها فوائد ايجابية تعود على الصحة.

2- تنظيم ضغط الدم: يعتبر تناول القرع مفيداً جداً لصحة القلب والشرايين بسبب محتواه من الألياف، والبوتاسيوم، وفيتامين C.

3- خفض خطر الإصابة بالسرطان: تبين بعض الأبحاث وجود علاقة إيجابية بين تناول نظام غذائي غني بالبيتا كاروتين وانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وقد تبين أيضاً أن البيتا كاروتين مهم للحد من تطور سرطان القولون.

4- تعزيز جهاز المناعة: يمكن لتناول القرع أن يقوي جهاز المناعة ويحصنه ضد مسببات العدوى وتقلبات الطقس، وذلك بفضل محتواه من فيتامين C وبيتا كاروتين، والتي تعزز عملية تكوين خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى.

5- مكافحة السكري: لتناول القرع تأثير قوي على امتصاص الجلوكوز وهذا ما قد يجعل له دور في السيطرة على مستويات السكر في الدم وخاصة في حالة مرضى السكري.

6- تعزيز صحة العين: يحتوي القرع على مجموعة من المواد المضادة للاكسدة مثل فيتامين C، فيتامين E، والبيتا كاروتين وكلها مواد بينت الأبحاث بأنها مهمة لدعم صحة العين ومنع الضرر التنكسية.