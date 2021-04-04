الجامعة العربية تؤكد على: تضامنها مع الأردن في الحفاظ على الأمن والاستقرار

أكد جامعة الدول العربية، اليوم الاحد، على تضامنها التام مع الإجراءات التي اتخذها السلطات الأردنية لما وصفته بـ"صيانة أمنه والحفاظ على استقراره"، وعلى ضرورة الوقوف ضد أي محاولات لزعزعة الأوضاع الداخلية في البلاد.

وقال أمين عام الجامعة أحمد ابو الغيط، "نحن على ثقته بحكمة القيادة في الاردن وحرصها على تأمين استقرار البلاد".

مساء اليوم، كشفت مصادر إعلامية، عن محاولة انقلاب فاشلة ضد الملك الأردني عبدالله الثاني.

ووفق ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" فقد جرى فرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة بن الحسين.

ويأتي ذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عن اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله (رئيس الديوان الملكي الأردني السابق) وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وذكرت مصادر اعلامية ان السلطات الامنية الاردنية افشلت محاولة انقلاب على الملك، واعتقلت السلطات عدد من قيادات حراسة الملك وطاقمه وعدد من شيوخ القبائل بسبب ضلوعهم في عملية الانقلاب.

وحسب وكالة الانباء الاردنية، فقد اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وَأضافت الوكالة نقلا عن مصدر أمنيّ أنّ التحقيق في الموضوع جارٍ.

على الصعيد ذاته، قال مصدر مطلع لبترا، إن صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً كما تتداول بعض وسائل الإعلام