عشيرة المجالي في الأردن تصدر بيانًا بشأن اعتقال أحد أفرداها

أصدر أبناء عشيرة المجالي، اليوم الاحد، بيانًا تستنكر فيه اعتقال القوات الأمنية الأردنية، لياسر سليمان المجالي بصفته مديرًا لمكتب سمو الأمير حمزة بن الحسين، شقيق الملك عبدالله.

وحذرت العشيرة، من هذه الانتهاكات ضد ابناءها، وقالت "قد اعذر من انذر".

نص البيان الصادر عن أبناء عشيرة المجالي

بعد الحمد لله الذي لا يشكر على مكروه سواه

في هذا اليوم الاسود من تاريخ الاردن و الكرك الموافق ٠٣/٠٤/٢٠٢١ تم الاعتداء على كرامة و حرية بعض خيرة رجالاتنا من ابناء العشيرة الذين خدموا الوطن بكل تفاني و إخلاص و في أحلك ظروفه حيث تم اعتقال الشيخ سمير عبدالوهاب المجالي من سوق القصر و بشكل اشبه باعتقال اصحاب السوابق و مرتكبي الجرائم و كما تمت مداهمة منزل الشيخ سليمان رفيفان المجالي في غور الذراع و بأسلوب بعيدا عن تقاليدنا و شرائع الإنسانية و الأخلاق الأردنية و بطريقة مداهمة اوكار مروجي المخدرات و المهربين والخارجي عن القانون من قبل قوة مسلحة قوامها اكثر من عشرين مركبة مدججين بالاسلحة المتطورة و بوجوه مقنعة لا يشببها الا رجال المافيات و العصابات المسلحة و ذلك بغرض اعتقال ياسر سليمان المجالي بصفته مديرا لمكتب سمو الأمير حمزه .

و اننا اذ نستهجن و نستغرب طريقة و توقيت هذه الاعتداءات الاثمة على ابنائنا دون سبب معلوم او مبرر قانوني او شرعي ، علما لو انه تم استدعائهم و لو هاتفيا لن يترددوا عن الاستجابة لأي طلب و من اي جهة كانت ، لذا فإننا نحذر المساس بسلامتهم و سوف نحمل المسؤولية الكاملة العشائرية و القانونية للجهة التي اوعزت لهذا الاعتداء الاثم مهما كانت ، و نؤكد على ان ابنائنا المعتقلين دون وجه حق لم يشاركوا في بيع مقدرات البلد او افقار الاردنيين او التآمر على الوطن و أمنه باي شكل من الأشكال ، و كما نحذر من اقحام ابنائنا في اي خلاف داخلي و عائلي في منظومة الحكم و نوكد ايضا باننا لن نسمح ان نكون أدوات لأي تصفية حسابات لا تعنينا من قريب او بعيد و نرفض زج اسماء ابنائنا مع اي اسماء اخرى يلعنها الشعب الاردني ليلا و نهارا و الذي نحملهم مسؤولية بيع مقدرات الوطن .

و من هنا نؤكد على ضرورة الإفراج الفوري عن ابنائنا و نطلب من أصحاب القرار على كافة مستوياتهم العودة إلى جادة الصواب و التفكير العقلاني لخدمة الوطن تفاديا لمزيد من التصدعات في النسيج الوطني و الحفاظ على أمنه و على أبنائه .

بداية و ليس ختاما سوف يتم الإعلان عن الترتيبات المزمع اجرائها لاحقا و بالتنسيق مع كافة افراد العائلة و ابناء محافظة الكرك و عشائر المعتقلين وأبناء الوطن الاحرار .

وقد اعذر من أنذر