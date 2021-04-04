"طقس فلسطين".. ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء باردة ليلاً

يطرأ اليوم الاحد الموافق 4-4-2021، ارتفاع على درجات الحرارة في جميع مناطق فلسطين، إذ تصبح حول معدلاتها السنوية العامة.

وأوضح موقع "طقس فلسطين"، أن أجواء باردة تسود في معظم المناطق صباح اليوم، مشيرًا إلى أنه في ساعات النهار تسود مائلة للبرودة في الجبال ومائلة الى الاعتدال في المناطق المنخفضة.

كما أنه في ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

غدًا الاثنين، سيطرأ أيضًا ارتفاع على درجات الحرارة فيما يسود جو دافء بشكل كامل حتى في المناطق الجبلية العالية.

وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الخمسة درجات مئوية مع جو معتدل .

كما أنه في ساعات المساء يعود الجو بارداً نسبياً، وتكون الرياح تكون شمالية شرقية الى شرقية.