بالفيديو أول ظهور للأمير الأردني حمزة بن الحسين بعد محاولة الانقلاب..!

ظهر الأمير حمزة بن الحسين، مساء السبت، في مقطع فيديو نقله إلى بي بي سي محامي الأمير حمزة بن الحسين، قال فيه إنه قيد الإقامة الجبرية في منزله، وتم اعتقال حرسه الخاص.

وأضاف بن الحسين في الفيديوالمصور: "أستغرب أن يؤدي انتقادي البسيط للسياسات في البلاد إلى تعرضي للاحتجاز".

وتصدّر اسم الأمير وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بعد أن قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن السلطات الأردنية اعتقلته و20 آخرين بتهمة "تهديد استقرار البلاد"، في الوقت الذي نفت فيه وكالة الأنباء الأردنية وأكدت أن ولي العهد السابق حمزة بن الحسين ليس موقوفا.

كما أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن الأمير ليس موقوفا، لكن طُلب منه التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن."