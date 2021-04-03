الأمير حمزة بن الحسين يخرج عن صمته ويعلّق على فرض الإقامة الجبرية عليه

قال الأمير حمزة بن الحسين، مساء اليوم السبت، إنه قيد الإقامة الجبرية في منزله، مشيرا إلى أنه تم اعتقال حرسه الخاص.

وقال بن الحسين في تسجيل مصور: "أستغرب أن يؤدي انتقادي البسيط للسياسات في البلاد إلى تعرضي للاحتجاز".

وتصدّر اسم الأمير وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بعد أن قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن السلطات الأردنية اعتقلته و20 آخرين بتهمة "تهديد استقرار البلاد"، في الوقت الذي نفت فيه وكالة الأنباء الأردنية وأكدت أن ولي العهد السابق حمزة بن الحسين ليس موقوفا.

كما أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن الأمير ليس موقوفا، لكن طُلب منه التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن."