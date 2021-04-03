انقلاب الاردن.. تعرف على الأمير حمزة بن الحسين الذي اثار الجدل حول اعتقاله ؟

تعرف على الأمير حمزة بن الحسين الذي أثارت الأنباء اعتقاله جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حول شخصية الأمير، فمن يكون؟ حيث يرفق لكم موقع فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن الأمير حمزة بن الحسين، لا سيما بعد محاولات الانقلاب الفاشلة ضد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

الأمير حمزة بن الحسين من مواليد 29 مارس 1980، وهو الابن الأكبر للملك الراحل الحسين من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق لملك الأردن الحالي عبد الله الثاني.

كما تولى الأمير حمزة بن الحسين ولاية العهد في المملكة الأردنية في الفترة ما بين 7 فبراير 1999 و28 نوفمبر 2004، كما كان ضابطا سابقا في الجيش الأردني.

وتزوج حمزة الأميرة نور بنت بن عاصم بن عبد الله الأول، وأنجب منها الأميرة هيا قبل أن ينفصلا في سبتمبر 2009.

كما تزوج الأمير بعدها بالأمير بسمة محمود العتوم وأنجب منها كلا من الأميرة زين، والأميرة نور، والأميرة بديعة، والأميرة نفيسة، والأمير حسين.

وينوب الأمير حمزة بن الحسين عن الملك عبد الله الثاني في مناسبات ومهام رسمية مختلفة في داخل المملكة وخارجها، كما أنه يرأس اللجنة الملكية الاستشارية لقطاع الطاقة، والرئاسة الفخرية لاتحاد كرة السلة الأردني.

وتصدّر اسم الأمير وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بعد أن قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن السلطات الأردنية اعتقلته و20 آخرين بتهمة "تهديد استقرار البلاد"، في الوقت الذي نفت فيه وكالة الأنباء الأردنية وأكدت أن ولي العهد السابق حمزة بن الحسين ليس موقوفا.

كما أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن الأمير ليس موقوفا، لكن طُلب منه التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن."