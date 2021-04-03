الشرطة بغزة: اتخاذ اجراء قانوني بحق احدى العائلات لمخالفتها قرار منع المركبات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:07 م
03 ابريل 2021
ايمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة بغزة
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قال المتحدث باسم الشرطة بغزة العقيد أيمن البطنيجي مساء اليوم السبت :"انه اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية بحق إحدى العائلات بمدينة غزة لمخالفتها قرار منع حركة المركبات، وتسيير موكب زفة عريس عصر اليوم في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة".

وأضاف البطنيجي:"انه تم استدعاء المخالفين وحجز المركبات التي شاركت في المخالفة".

كما اكد ان الشرطة ستواصل متابعتها الحثيثة لالتزام الأفراد والقطاعات المختلفة بالإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، داعياً المواطنين إلى تشديد الالتزام بها حرصاً على السلامة العامة.

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