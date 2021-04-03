من هو باسم إبراهيم عوض الله الذي اعتقل على خلفية الانقلاب في الاردن؟، وسنرفق لكم التفاصيل الكاملة عن حياة باسم ابراهيم عوض الله، حيث يتسائل الكثيرون ويبحثون في محركات البحث من هو باسم إبراهيم عوض الله الذي اعتقل على خلفية الانقلاب في الاردن، لا سيما بعد أنباء محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الملك الاردني عبد الله الثاني.

باسم عوض الله هو الرئيس التنفيذي لـ"شركة طموح" في دبي، ونائب رئيس مجلس إدارة "البنك العربي – الأردن "، وعضو مجلس إدارة "مجموعة البركة المصرفية" في مملكة البحرين منذ عام 2010، و"البنك العربي الوطني" ممثلاً عن "البنك العربي – الأردن".

كما شغل عوض الله منصب رئيس "الديوان الملكي الهاشمي" بين 2007 و2008، ومدير الدائرة الاقتصادية فيه بين 1999 و2001، ومدير مكتب الملك عبدالله الثاني بن الحسين بين 2006 و2007، ووزير المالية خلال 2005، ووزير التخطيط والتعاون الدولي بين 2001 و2005، وعُين عضو في مجلس أمناء "جامعة القدس" في فلسطين عام 2014.

كان عوض الله، عضواً في "مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط" في "كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية" في "جامعة لندن" في المملكة المتحدة عام 2011، وأميناً عاماً في "الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة" في 2010، وعضواً في مجلس إدارة "كلية دبي للإدارة الحكومية" في الإمارات عام 2008، وعمل مستشاراً في "وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية".

كما شغل ابراهيم عوض الله منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بين 1996 و1999، والسكرتير الاقتصادي لرئيس الوزراء الأردني بين 1992 و1996، وعمل في مجال الصيرفة الاستثمارية في المملكة المتحدة، خلال الفترة بين 1986 و1991، وفي عام 2010 تم منحه مقعد الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود للزمالة الزائرة في مركز الدراسات الإسلامية في "جامعة أكسفورد" في المملكة المتحدة.

وحاز على "وسام الحسين" للعطاء المميز، ووسام الكوكب من الدرجة الأولى، ووسام الاستقلال من الدرجة الأولى للمملكة الأردنية الهاشمية.

حاصل على دكتوراه عام 1988 من "كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية" في "جامعة لندن" في المملكة المتحدة، وماجستير عام 1985 من الجامعة ذاتها، وبكالوريوس في العلوم في العلاقات الدولية والاقتصاد الدولي عام 1984 من "جامعة جورج تاون" في الولايات المتحدة الأميركية.