مصدر أمني اردني: التحقيق جار عقب اعتقال بن زيد وعوض الله

كشف مصدر أمنيّ، مساء اليوم السبت، إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وأضاف المصدر لوكالة الانباء الأردنية، أنّ التحقيق في الموضوع جارٍ.

وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت عن محاولة انقلاب فاشلة ضد الملك الأردني عبدالله الثاني.

ووفق ما أوردته الصحيفة، فقد جرى فرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة بن الحسين.

ويأتي ذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عن اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله (رئيس الديوان الملكي الأردني السابق) وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وذكرت مصادر اعلامية ان السلطات الامنية الاردنية افشلت محاولة انقلاب على الملك من قبل شقيقه حمزة، واعتقلت السلطات عدد من قيادات حراسة الملك وطاقمه وعدد من شيوخ القبائل بسبب ضلوعهم في عملية الانقلاب.