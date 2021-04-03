محلل سياسي: القائد النخالة حذر من نتائج الانتخابات وأنها لن تجلب إلا الخلافات

أكد الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي اليوم السبت، أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، القائد زياد النخالة حذر من نتائج الانتخابات وأنها لن تكون في صالح الشعب الفلسطيني كما يتم المراهنة عليها.

وقال صادق: "القائد النخالة أراد أن يضع بين أيدينا هذه الحقيقة المرة، والتي يحاول البعض أن يصور أن هذه الانتخابات إنجاز وطني من الممكن أن يحقق مكاسب كبيرة، لكن تفنيد الأمين العام لهذه الحقيقة يدل على أن الناتج عن الانتخابات لن يكون في صالح الشعب الفلسطيني".

وأضاف صادق: "أنه سيكون هناك تمرير لسياسات بنى البعض عليها بناءً على اتفاقية أوسلو لإقامة حكومة وهمية باعتبار أنها سلطة تدير شؤون الناس، لكنها تقبل بما يفرضه الاحتلال الصهيوني وتقبل العيش تحت وصاية الاحتلال، مشيراً إلى أنهم يراهنون على وهم باعتقادهم أن انتخابات المجلس التشريعي إنجاز لهم.

وأوضح صادق أن الشعب الفلسطيني يجب عليه الوقوف أمام الحقيقة المرة، وهي أن هذه الانتخابات لن تجلب إلا مزيداً من الخلافات ومزيداً من الانقسام والمواقف السياسية المختلفة، وبذلك ستؤمن للعدو الصهيوني بأن يبقى الشعب الفلسطيني يعمل تحت بنود اتفاقية أوسلو، لافتاً أن ذلك هو ما حذر منه القائد النخالة.