الصحة بغزة: هناك أربع إلى خمس أضعاف الإصابة في المجتمع مما هو مُعلن

أكد مدير وحدة مكافحة العدوى والسلامة بوزارة الصحة بغزة د. رامي العبادلة اليوم السبت، قائلاً:" توقعاتنا أن يكون هناك أربع إلى خمس أضعاف الاصابة في المجتمع مما هو مُعلن من وزارة الصحة".

وأشار العبادلة أنه منذ بداية شهر مارس بدأنا الموجة الثانية في المرض، ونحن الآن في حالة تصاعد ولم نصل للذروة رغم تجاوزنا للألف إصابة.

كما اوضح انه سيكون هناك زيادة في أعداد الإصابات ونحن نعلم ما هو موجود بالمجتمع، هو أكبر مما هو مُعلن حيث لم يتم إجراء مسح كامل للإصابات في المجتمع.

ولفت العبادلة ان هناك أكثر من 65 حالة أصيبت مرة أخرى وإصابتها أشد من ناحية الأعراض والإصابة المرضية، وهذا أمر ليس جديد بل هي حالة عالمية، مبيناً ان جميع الفرق تعمل بشكل طبيعي ولكن الضغط وكثرة الإصابات لن يكون له أي انعكاس في تقديم الخدمات.

ونوه انه يتم اجراء الفحوصات دون النظر إلى طبيعة الطفرة ولكن أجرينا مؤخراً فحوصاً خاصة للطفرة البريطانية.

وبين العبادلة أن الارتفاع المفاجئ لم يكن مفاجئاً وهو متابع منذ البداية، والأمر بحاجة لتكاتف الجهود بيننا وبين المواطنين.

واضاف قائلاً :"لا أحد يستطيع التنبؤ بموعد كسر الموجة الحالية ولكن توقعاتنا أن تكون ما بين 10-20 إبريل سنسجل خلالها أعلى الأرقام ما بين هذه الفترة".