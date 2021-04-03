الأرصاد: فلسطين على موعد مع أجواء صيفية بامتياز خلال الأيام المقبلة

أفادت الأرصاد الجوية، أنه يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة غدا الأحد، حيث تسود أجواء باردة صباحاً في معظم المناطق، وفي ساعات النهار تسود مائلة للبرودة في الجبال ومائلة الى الاعتدال في المناطق المنخفضة، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

ووفق موقع طقس فلسطين، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الاثنين، وتسود أجواء دافئة بشكل كامل حتى في المناطق الجبلية العالية، فيما تكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الخمسة درجات مئوية مع جو معتدل.

وفي ساعات المساء يعود الجو بارداً نسبياً. الرياح تكون شمالية شرقية الى شرقية.

اما الثلاثاء، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ويكون الجو صيفياً عادياً وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو العشرة درجات مئوية، حيث تكون الأجواء حارة في المناطق السهلية وحار جداً في الأغوار والبحر الميت. الرياح ستكون شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

ويطرأ يوم الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة ويسود جو حار نسبي الى حار في كافة المناطق سواء العالية الجبلية أو تلك السهلية، وفي في المناطق الغورية والبحر الميت سيكون الجو حاراً جداً مع حرارة تحلق عند نهاية الثلاثينيات مئوية.