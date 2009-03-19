سلطة النقد الفلسطينية تعلن عدم قانونية بنك أسسته « حماس » بغزة

فلسطين اليوم-غزة

رفضت سلطة النقد الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية اليوم الخميس مساعي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لتأسيس بنك في القطاع. وقالت سلطة النقد في بيان صحافي إن ما يسمى "البنك الوطني الإسلامي" الذي تم الإعلان عنه في غزة لم يتقدم بطلب لمنحه ترخيصا لممارسة العمل المصرفي في فلسطين وفقا لقانون المصارف.

كما صرحت هيئة رأس المال أن "البنك الوطني الإسلامي" لم يتقدم بطلب للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الهيئة للبدء في إجراءات الاكتتاب وفق أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. وأعلنت سلطة النقد عدم قانونية هذا البنك محذرة من الاكتتاب في أسهمه "نظرا لعدم قانونيته وما يترتب على ذلك من مخاطر على المكتتبين".