تركيا تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات ووفيات كورونا

واعلنت وزارة الصحة التركية اليوم السبت، عن ارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 44756، ليصل إلى مستوى 3445052 حالة.

وذكرت الصحة التركية أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 32078 شخصا بعد تسجيل 186 حالة جديدة، مشيرةً انه يمثل هذا العدد ارتفاعا ملموسا لمؤشر الوفيات الجديدة بعد أن بلغ يوم 31 مارس 152 حالة، وفي 1 أبريل 176، وفي 2 أبريل 179.

كما أعلنت عن شفاء 23214 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 3082676 شخصا.

وجدير ذكره انه تسجل تركيا ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا، وسبق أن رصدت البلاد يوم 31 مارس 39302 حالتين، وفي 1 أبريل 40806، وفي 2 أبريل 42308، وذلك يأتي بعد تخفيف السلطات القيود العامة في مارس الماضي.