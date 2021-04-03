لبنان: إغلاق عام وحظر تجول لمكافحة كورونا خلال فترة الأعياد

دخل لبنان صباح اليوم السبت، اغلاقا تاماً وحظراً عاماً للتجول لثلاثة أيام، وذلك للحد من الاختلاط أيام الأعياد، سيما بعد الارتفاع المستمر بوفيات واصابات كورونا

ويأتي قرار الاغلاق خلال فترة عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الغربي تفادياً لتكرار ما حصل بداية العام الحالي خلال عيدي الميلاد ورأس السنة حيث سجل ارتفاع غير مسبوق بالإصابات بالفيروس.

واعلنت قوى الامن اللبنانية في بيان اليوم "منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات خلال الفترة الممتدّة من الساعة الخامسة فجر اليوم وحتى فجر يوم الثلاثاء المقبل، ما عدا القطاعات المستثناة من قرار الإغلاق".

ولكن سُمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية مع الاستحصال على إذن تنقّل من المنصة الخاصة بذلك.

وسجل آخر تقرير لوزارة الصحة 60 وفاة و 2963 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات 24 الماضية.