لجنة الانتخابات: قبول طلبات ترشح 6 قوائم انتخابية للانتخابات التشريعية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم السبت، قبول طلبات ترشح 6 قوائم انتخابية مرشحة للانتخابات التشريعية.

وأوضحت لجنة الانتخابات انه بذلك تكون قد استكملت قبول طلبات جميع القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح وعددها الكلي 36 قائمة انتخابية.

وأشارت إلى أن القوائم التي قُبلت اليوم سيبلغ منسقوها رسمياً بذلك، وهي: قائمة فلسطين الموحدة، قائمة الحرية والكرامة، قائمة كفاءة، قائمة العدالة للجميع المستقلة، قائمة الحرية، قائمة حركة فتح.

يشار انه ستعلن اللجنة صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 نيسان/ابريل القائمة الأولية للقوائم والمرشحين عبر موقعها الالكتروني وفي مكاتبها المختلفة ولمدة ثلاثة أيام متتالية.

كما نوهت اللجنة للقوائم الانتخابية أن رقم تسجيلها لدى لجنة الانتخابات، والمشار إليه في اشعاري الاستلام والقبول، هو خاص برقم طلبها لدى اللجنة ولغايات الأرشفة والتوثيق، وليس بالضرورة أن يكون هو ذاته رقم ترتيبها على ورقة الاقتراع، والذي قد يتغير في حال طرأ أي انسحابات للقوائم، مشيرة أن هذا الرقم يصبح ثابتاً بعد انتهاء مدة الانسحاب القانونية للقوائم الانتخابية والتي تنتهي يوم 29/4/2021.

ولفتت أنه وفي هذه المرحلة وبعد انتهاء فترة الترشح لا يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل على بيانات وأسماء المترشحين داخل القوائم بحيث يمنع الانسحاب أو الاستبدال أو الاضافة، ولكن يمكن وحتى تاريخ 29 من نيسان/ ابريل الجاري انسحاب أي قائمة مرشحة، وذلك وفق إجراءات اللجنة المعتمدة والمعلن عنها سابقاً.