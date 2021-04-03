اثيوبيا تعلق على تهديد السيسي بشأن مياه النيل

علقت الدولة الاثيوبية، اليوم السبت، على خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخير، الذي اطلق تهديدًا ضد اديس أبابا، واعتبر المساس بمياه النيل "خطر أحمر، والدفاع عنه سيكون بالقوة"، بعدما وردت تقارير أن اثيوبيا تستعد للمرحلة الثانية لملئ سد النهضة بالمياه، دون التوصل لاتفاق.

واعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، في مقال لها نشر على المدونة الرسمية للوزارة، أن تهديد السيسي "ليس جديدًا، بل هو تكرار لما فعله رؤساء مصر السابقون".

وأكدت أن أديس أبابا، اعتادت استخدام القوة من قبل مصر.

وأوضحت أن "الرئيس السيسي كان واضحًا عندما تحدث مرتين في عام 2020 عن أن الإجراءات العسكرية ضد إثيوبيا غير واردة، لذا فهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس ضد القانون الدولي بشأن التهديد باستخدام القوة".

وتابعت "على الرغم من أن الرئيس السيسي هدد باستخدام القوة لأول مرة،

وأشار إلى أن الرئيس الراحل محمد مرسي كان قد هدد إثيوبيا بالفعل أثناء توليه منصبه، وقبله فعل الرئيس الراحل حسني مبارك الشيء نفسه، كما هدد الرئيس الراحل أنور السادات إثيوبيا في عام 1979 مباشرة بعد اتفاقية كامب ديفيد مع (إسرائيل).

وكان أسوأ تلك التهديدات هو الخديوي إسماعيل باشا الذي غزا إثيوبيا في عامي 1875 و1876 وخسر الحرب خسارة لا تصدق، وفق وزارة الخارجية.

وبحسب الوزارة، فإن "إثيوبيا تريد من الجميع ألاّ يخطئوا في أنّ جميع الخيارات مطروحة على طاولة إثيوبيا أيضاً".

ذكرت الوزارة أنه "لم يقض أي زعيم مصري ليلة دون محاولة خلق حالة من عدم الاستقرار في إثيوبيا، وما قاله الرئيس السيسي في محافظة السويس هو تأكيد لإثيوبيا على ما تفعله القيادة المصرية منذ أكثر من قرن".

ومن المقرر أن تستضيف اليوم السبت الكونغو التي تتولى رئاسة الاتحاد الافريقي، قمة حاسمة أعلنت الدولة الثلاث المشاركة فيها، من أجل التوصل إلى حل قبل بدء المرحلة الثانية من ملء السد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن "ذراع مصر طويلة وقادرة على مواجهة أي تهديد".