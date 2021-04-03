اثيوبيا تعلن استعدادها للمرحلة الثانية من ملئ سد النهضة

اعلنت رئيسة اثيوبيا، ساهلي وورك زودي، اليوم السبت، 3 ابريل 2021 أن اثيوبيا تستعد للمرحلة الثانية من ملء سد النهضة.

و نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن زودي قولها خلال حديثها في الذكرى العاشرة لبدء بناء سد النهضة: "إن إثيوبيا حرمت من الحق في تطوير مشاريع في نهر النيل، والتي تنطوي على إمكانات كبيرة لثروتها الوطنية، بسبب التحديات الداخلية والخارجية".

وأضافت أن "تطوير هذا النهر مسألة بقاء بالنسبة لإثيوبيا".

وأعربت عن اعتقادها بأن "التطورات في نهر النيل ستقضي على الفقر في إثيوبيا وتفيد دول المصب".

وأشارت إلى أن "إثيوبيا تجري الاستعدادات للمضي قدما في المرحلة الثانية من ملء السد".

كما دعت البلدان المجاورة إلى التعاون من أجل الاستخدام العادل والمعقول للموارد. بحسب تعبيرها.

و تتزامن تصريحات رئيسة اثيوبيا هذه مع انعقاد قمة حاسمة في كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي أعلنت الدولة الثلاث المشاركة فيها، من أجل التوصل إلى حل قبل بدء المرحلة الثانية من ملء السد.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في تصريحات متلفزة "سيحدث عدم استقرار إقليمي، لو انتهك أحد حقوق مصر المائية"، مؤكدا أن "ذراع مصر طويلة وقادرة على مواجهة أي تهديد".

وأضاف "معركتنا معركة تفاوض والعمل العدائي مرفوض، لكن لن يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر ومن يريد أن يجرب فليجرب".