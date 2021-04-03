قناة السويس: يتم اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي

أكد رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، اليوم السبت، أنه يتم اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة، منذ وقوع حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر جيفن"، أواخر الشهر الماضي.

وقال ربيع: في بيان له، إن "إجمالي أعداد السفن المنتظرة بمنطقة البحيرات الكبرى والمدخلين الشمالى والجنوبي للقناة منذ وقوع حادث جنوح السفينة البنمية بلغ 422 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 26 مليون طن".

وأضاف رئيس هيئة السويس، أن نجاح الهيئة في عبور مثل هذا العدد من السفن والحمولات الضخمة في وقت قياسي يعد إنجازًا جديدًا يضاف لقدرة الهيئة على إدارة المواقف الطارئة والتعامل مع الأزمات.

وسلجت التقارير الملاحية اليوم، عبور المجموعة الأخيرة من السفن المنتظرة منذ الحادث وعددها 61 سفينة، كما تستقبل القناة 24 سفينة جديدة من السفن التي ترغب في عبور القناة بعد انتظام حركة الملاحة بها.

وبهذا قد وصل إجمالي عدد السفن العابرة عبر قناة السويس، لليوم، 85 سفينة. بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.2 مليون طن

وذكر ربيع، أن العمل في القناة لم يتوقف ولو للحظة واحدة لضمان عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي واستقبال طلبات عبور سفن جديدة.

ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 35 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.7 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 50 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.5 مليون طن.

وبيّن انه في هذا الصدد بجهود كافة رجال إدارة التحركات والسادة المرشدين ودورهم البارز في الحفاظ على انتظام حركة الملاحة في القناة.