الداخلية بغزة: اذا استمر منحنى الاصابات بالارتفاع سنتجه نحو الاغلاق الشامل

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم اليوم السبت 3 ابريل 2021 ان وزارته تنتظر نتائج الإجراءات الأخيرة التي بدأت في تنفيذها.

و عبر البزم عن امله في أن تنجح الإجراءات في السيطرة على الحالة الوبائية، وانه سيكون هناك تقييم جديد وفي حال استمر منحنى الاصابات بالصعود سيتم اتخاذ اجراء الإغلاق الشامل.

و دعا الناطق باسم الداخلية المواطنين لاتباع الإرشادات الصحية، مؤكدا ان وزارته لديها تقييم مستمر، وبناء على تطورات الحالة الوبائية تتخذ إجراءاتنا المناسبة.

و اكد البزم أن اتخاذ الاجراءات يعتمد على عدد الإصابات وقدرة المنظومة الطبية وسعة الأسرة في المشافي.

و تابع يقول: "نعمل على المحافظة على حياة المواطنين وحفظ الأمن".